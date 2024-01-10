Fenerbahçe, İtalyan stoper Bonucci ile transfer görüşmelerine başladı
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Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı İtalyan stoper Leonardo Bonucci, sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için İstanbul'a geldi. Futbolcunun havalimanından çıkışı DHA FEED 2'den CANLI yayınlanıyor.
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı İtalyan stoper Leonardo Bonucci, sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için İstanbul'a geldi. Futbolcunun havalimanından çıkışını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor