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Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaşmaya varmak için Yunanistan'a gidiyor

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Teknik direktör Fatih Terim, Panathinaikos takımıyla anlaşmaya vararak Yunanistan'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan hareket etti. Sözleşme imzalamak için yapılan bu görüşmeler DHA FEED 1'den canlı olarak yayınlanmaktadır.

Panathinaikos takımıyla anlaşmaya varan teknik direktör Fatih Terim'in sözleşme imzalamak için İstanbul Havalimanı'ndan Yunanistan'a gidiş görüntülerini DHA FEED 1'den CANLI yayınlamaktayız.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İstanbul Havalimanı Panathinaikos Fatih Terim Yunanistan Teknik Direktör Futbol Spor Haberler

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