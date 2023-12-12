CANLI YAYIN DUYURUSU (YENİDEN)

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MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın adliyeden çıkışını DHA FEED 1 ve 2'den CANLI yayınlamaktayız.
Mke Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın adliyeden çıkışını DHA FEED 1 ve 2'den CANLI yayınlamaktayız
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın adliyeden çıkışını DHA FEED 1 ve 2'den CANLI yayınlamaktayız.
Mke Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın adliyeden çıkışını DHA FEED 1 ve 2'den CANLI yayınlamaktayız
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleri yeniden gündem oldu
Ankaragücü Başkanı Koca: Tokadım devirecek kadar güçlü değildi, hakem 5 saniye sonra kendini yere attı.
Hakem Halil Umut Meler'e tekme tokat saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı
Eski MHK Genel Sekreteri Kunak: Hakem Halil Umut Meler 'Bu iş bitti, benden bu kadar' dedi
TBMM'de Kürtçe konuşulması Bahçeli'yi kızdırdı! Eleştirilerden Kurtulmuş da nasibini aldı
1 yıl önce uyarmıştı! Josef de Souza, hakeme yumruklu saldırı sonrası yine aynı mesajı paylaştı