CANLI YAYIN DUYURUSU

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki toplantının ardından yapılan açıklamaları DHA Feed'den CANLI yayınlamaktayız.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki toplantının ardından yapılan açıklamaları DHA Feed'den CANLI yayınlamaktayız.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki toplantının ardından yapılan açıklamaları DHA Feed'den CANLI yayınlamaktayız.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki toplantının ardından yapılan açıklamaları DHA Feed'den CANLI yayınlamaktayız.
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan ilk açıklama
Hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Emre Belözoğlu'nun, Halil Umut Meler'e parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı
Halil Umut Meler'e yumruk olayı sonrası Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı
Türkiye'de 2023 yılındaki en zengin kişiler ve aileler belli oldu