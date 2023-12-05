CANLI YAYIN DUYURUSU

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Beşiktaş'ın 35'inci başkanı seçilen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını alıyor.

Beşiktaş'ın 35'inci başkanı seçilen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını alıyor. DHA Feed 2 üzerinden CANLI yayındayız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Hasan Arat Beşiktaş Spor Haberler

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