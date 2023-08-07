CANLI YAYIN DUYURUSU

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculardan Dries Mertens'in açıklamalarını DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculardan Dries Mertens'in açıklamalarını DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Dries Mertens Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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