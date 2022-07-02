CANLI YAYIN DUYURUSU

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Demirören Haber Ajansı - Spor
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Avusturya'da oynanan hazırlık maçında Partizan'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de karşılaşma sonra sarı-lacivertli oyuncular Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulunuyor.
Avusturya'da oynanan hazırlık maçında Partizan'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de karşılaşma sonra sarı-lacivertli oyuncular Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulunuyor. DHA olarak Feed 1'den CANLI yayındayız.
Demirören Haber Ajansı / Spor