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CANLI YAYIN DUYURUSU

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Avusturya'da oynanan hazırlık maçında Partizan'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de karşılaşma sonra sarı-lacivertli oyuncular Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulunuyor.

Avusturya'da oynanan hazırlık maçında Partizan'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de karşılaşma sonra sarı-lacivertli oyuncular Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulunuyor. DHA olarak Feed 1'den CANLI yayındayız.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe Avusturya Spor Haberler

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