Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturuyor.

2 TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'in 17 hafta oynanan ilk bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor. 17 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almasına karşın Trabzonspor mücadelesinde takımın sahadan çekilmesiyle 3 puanı silinen İstanbulspor, 5 puanla ligin son sırasında.

İLK 11'LER

İstanbulspor; Alp Arda, Duhaney, Okan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Muammer, Ndao, Kenio, Ethemi.

Fenerbahçe; Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Crespo, Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko.

CANLI ANLATIM

2' Szymanski ön alan baskısıyla topu kazandı ancak pasını atamadan savunma topu taca yolladı.

1' Maç başladı...