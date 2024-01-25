Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 21 müsabakada 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 54 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor ise oynadığı maçların 3'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 14'ünü yitirdi. Trabzonspor maçında sahadan çekildiği için hükmen mağlup sayılan ve 3 puanı silinen sarı-siyahlı takımın 10 puanı bulunuyor. Galatasaray'da rahatsızlığı bulunan Sacha Boey, maç kadrosunda yer almadı.

İLK 11'LER

Galatasaray ; Muslera, Barış Alper, Nelsson, Davinson, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha.

İstanbulspor; Alp Arda, Okan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Sambissa, Loshaj, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Ndao, Emir Kaan.

CANLI ANLATIM

5' Ceza sahası içinde pası alan Kerem Aktürkoğlu topu soluna çektiği sırada yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettiriyor.

3' Karşılaşmanın başında Galatasaray taraftarının takımlarına büyük desteği var.

1' Maç başladı...