Canlı anlatım! Mücadele başladı

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. RAMS Park'taki mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturuyor.

11'LER

Galatasaray: Günay, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem, Icardi.

Fatih Karagümrük: Emre, Veseli, Braschi, Dresevic, Levent, Rohden, Feghouli, Eysseric, Mendes, Can, Lasagna.

CANLI ANLATIM

5' Sağ kanatta rakibinden sıyrılıp ceza sahasına giren Ziyech şutunu çekti. Top kaleci Emre'de kaldı.

4' Barış Alper sol kanat çizgisi üzerinde topu sürüklemek istedi ancak top taca çıktı.

3' Sağ kanada atılan pasta Ryan Mendes topu kontrol edemedi.

2' Lucas Torreira kalktı, oyun devam ediyor.

1' Maç başladı.