Beşiktaş-Konyaspor canlı anlatım! Gol perdesi erken açıldı

Beşiktaş, Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. Siyah-Beyazlılar'a galibiyetten başka sonuç yaramıyor. Beşiktaş maçı kazanırsa, ligi ikinci olarak tamamlayacak. Beşiktaş, 6'ncı dakikada Gedson'un golüyle öne geçti.

Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. Beşiktaş lig ikinciliği için bu karşılaşmayı kazanmak zorunda.

KARTAL'IN PUANI 73

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 23 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, son haftaya 77 puanla 3. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor'u yendiği takdirde, ligi ikili averajda üstün olduğu Fenerbahçe'nin önünde ikinci sırada tamamlayacak.

KONYASPOR 7'NCİ SIRADA

Yaptığı maçların 12'si kazanan, 14'ünde berabere kalan ve 9'undan mağlup ayrılan Konyaspor ise 50 puanla 7. sırada bulunuyor. Beşiktaş, ligin ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ BU SEZON YOK

Süper Lig'in ilk 3 sırasında yer alan takımlar yalnızca ülkemizi Avrupa'da temsil edecek. Şampiyon Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlıyor. Ligin ikincisi ve üçüncüsü de Konferans Ligi'ne ikinci eleme turundan katılıyor. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Adana Demirspor da Avrupa bileti alacak.

İlk 11'ler:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Colley, Umut, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar

Konyaspor: Sehic, Guilherme Sitya, Adil, Uğurcan, Ahmet, Soner, Oğulcan, Marlos, Michalak, Pozuelo, Diouf

CANLI ANLATIM

30' Vodafone Park'ta yarım saatlik bölümü geride bıraktık. Beşiktaş 1-0 önde...

29' Konyasporlu Soner Dikmen, Beşiktaşlı Gedson Fernandes'i formasından çekti. Faul kararı çıktı.

27' İki takımın da top kayıpları sıklaştı.

25' Beşiktaş'ta sağ kanattan gelen Valentin Rosier, yerden orta yaptı. Konyasporlu Guilherme'ye çarpan top taca gitti.

23' Konyaspor kendi yarı alanında oyun kurmaya çalışıyor.

22' Oyun durdu ve patlak olduğu gerekçesiyle mücadelenin topu değiştirildi.

21' Konyaspor'un geliştirdiği atakta Marlos Moreno, ceza yayı üzerinden kaleye sert vurdu, top Omar Colley'e çarptı.

15' Karşılaşmada ilk 15 dakikayı geride bıraktık. Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü sürüyor.

14' Konyaspor'da Ahmet Oğuz'un kendi yarı sahasından Beşiktaş'ın savunma arkasına gönderdiği top direkt auta çıktı.

12' Konyaspor'un atağında Ahmet Oğuz, sağ iç kulvardan savunma arkasına sarktı fakat ofsayt bayrağı havada.

10' Sağdan ceza sahasına doğru giren Vincent Aboubakar, içeri orta yaptı, kaleci Sehic topa sahip oldu.

8' Beşiktaş'ın yaptığı atakta Cenk Tosun ceza sahasının dışından sağ ayakla kaleye vurdu, top direğin dibinden auta çıktı!

7' Galip gelemsi halinde ligi 2. sırada bitirecek Beşiktaş'ta taraftarlar, golün ardından büyük sevinç yaşadı.

6' Gedson Fernandes Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Sol çaprazdan ceza alanına giren Gedson, dar açıdan sol ayağıyla topun dibine girdi, Sehic'in üzerinden geçen top ağları havalandırdı.