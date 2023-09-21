Elazığspor'un haklarını alan Çankırıspor Yükseliş ve Gençlik Spor Kulübü, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele edecek. Çankırıspor ilk maçında Yeni Bodrum Spor ile karşılaşacak.

Elazığspor'un haklarını devralan Çankırıspor Yükseliş ve Gençlik Spor Kulübü, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki ilk karşılaşmasına yarın çıkacak. Aslan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda oynanacak maçta Çankırıspor, Bodrumspor ile karşılaşacak. Her iki takımında yeni kurulduğunu dile getiren Çankırıspor Yükseliş ve Gençlik Spor Kulübü Kadınlar Basketbol Takımı Genel Menajeri Oğuz Yurtsever, galibiyet parolası ile sahaya çıkacaklarını söyledi.

"Hedefimiz ligde kalıcı bir takım olmak"

İki takıma da başarılar dileyen Yurtsever, "Onlar da bizim gibi yeni kurulan bir ekip. Centilmen ve düzgün bir şekilde maçın ilerlemesini temenni ediyorum. İki takımın da hedefleri var. Uumarım iyi olan, sahada mücadelesini ortaya koyup kazanır. Şu anda herhangi bir engeli olan oyuncumuz yok. 1.5 aydır maça hazırlanıp sporcularımızı motive ediyoruz. İnşallah güzel bir galibiyet ile Çankırı'ya yeni oluşumumuzu taçlandıracağız. Karşı takıma da sezon boyunca başarılar diliyorum. İnşallah sakatlıksız, güzel bir sezon geçiririz. Yeni kurulan bir kulübüz. Elazığspor'un haklarını devraldık. Hedefimiz ligde kalıcı bir takım olmak" dedi. - ÇANKIRI