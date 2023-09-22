Çankırıspor Yükseliş, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki ilk maçında Bodrumspor'a mağlup oldu
Çankırıspor Yükseliş, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki ilk maçında Bodrumspor'a 71-99 mağlup oldu. Maç sonrası yapılan değerlendirmede, Çankırıspor Yükseliş ve Gençlik Spor Kulübü Kadınlar Basketbol Takımı Genel Menajeri Oğuz Yurtsever, rakip takımı tebrik ederken, kendi eksiklerini tamamlayacaklarını ve ilerleyen dönemlerde performanslarının daha yüksek olacağını belirtti.
Çankırıspor Yükseliş, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki ilk maçında Bodrumspor'a 71-99 mağlup oldu.
Hakemler: Almina Kocabaş, Derya Çelik, Süleyman Tepe
Çankırıspor Yükseliş: Buse Lal Utku, Gizem kaymaz, Halime Uykan, Elif Berfin Baran, Gözde Yürük, Hilal Ceylan Çimen,
Neslihan Külekçi, Selin Öztekin, Şeval Ercan, Ecem Kazar, Ferzan Berfin Gündüz, Tearra Ra Shawn Banks
Bodrum Basketbol: Simay Naz Öget, Aslı Çil, Mısra Albayrak, Egesu Kurtyemez, Cansu Yetiş, Simge Tokmak, Alıyah Ataeya Collıer, Aylin Darınç, Pelinsu Alıcı, İrem Aleyna Akat, Kardelen Gezgin, İrem İkiler
"Maalesef rakip takım, Çankırı'dan galip bir şekilde ayrıldı"
Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Çankırıspor Yükseliş ve Gençlik Spor Kulübü Kadınlar Basketbol Takımı Genel Menajeri Oğuz Yurtsever, "İlk maçımızı Bodrumspor ile yaptık. Maalesef rakip takım, Çankırı'dan galip bir şekilde ayrıldı. Önümüzdeki maçlarda bizde kendi eksiklerimizi tamamlayacağız. Rakip takımı tebrik ederiz. Oyuncularımızdan gayet memnunuz. İlerleyen dönemlerde performanslarının daha yüksek olacak. Kadroda bir değişiklik olmayacak" dedi. - ÇANKIRI