Çankırıspor Yükseliş, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki ilk maçında Bodrumspor'a mağlup oldu

Çankırıspor Yükseliş, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki ilk maçında Bodrumspor'a 71-99 mağlup oldu. Maç sonrası yapılan değerlendirmede, Çankırıspor Yükseliş ve Gençlik Spor Kulübü Kadınlar Basketbol Takımı Genel Menajeri Oğuz Yurtsever, rakip takımı tebrik ederken, kendi eksiklerini tamamlayacaklarını ve ilerleyen dönemlerde performanslarının daha yüksek olacağını belirtti.