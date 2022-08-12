Çankırı spor haberleri | Ayvalıkgücü'ne orta saha takviyesi Gelen Çankırı haberlerine göre TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Ayvalıkgücü Belediyespor, kadrosunu Sultanbeyli Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Berke Ayvaz'la güçlendirdi. TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Ayvalıkgücü Belediyespor, kadrosunu Sultanbeyli Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Berke Ayvaz'la güçlendirdi. Beşiktaş altyapısında yetişen 20 yaşındaki futbolcu daha önce 28 kez genç milli takımlarda forma giydi. - Ayvalık Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Ayvalıkgücü Belediyespor Spor Haberler

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