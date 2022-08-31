Çankırı spor haberi | PSG'den orta sahaya bir takviye daha

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, Napoli forması giyen İspanyol Fabian Ruiz'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fransız ekibi, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Vitinha ve Nuno Mendes'in bonservisini alması sonrası, Napoli forması giyen İspanyol orta saha oyuncusu Fabian Ruiz'in transferi konusunda da mutlu sona ulaştı. PSG'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Fabian Ruiz ile 5 yıllık bir sözleşme imzalayan Fransız temsilcisinin, Napoli'ye de bu transfer için 22 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Öte yandan Fabian Ruiz geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 38 maçta görev alırken 7 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.