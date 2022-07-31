Çankırı haberi! Gençlerbirliği'nde yeni başkan Talip Çankırı oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çankırı haberi! Gençlerbirliği'nde yeni başkan Talip Çankırı oldu

Çankırı haberi! Gençlerbirliği'nde yeni başkan Talip Çankırı oldu

Çankırı gelişmesine göre Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde iki başkan adayının yarıştığı olağanüstü genel kurulunda kullanılan 409 geçerli oyun 243'ünü alan Talip Çankırı, Ankara ekibinin yeni başkanı seçildi.

 - Güncelleme:

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde iki başkan adayının yarıştığı olağanüstü genel kurulunda kullanılan 409 geçerli oyun 243'ünü alan Talip Çankırı, Ankara ekibinin yeni başkanı seçildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda yapılan genel kurulda Talip Çankırı ve Arda Çakmak başkanlığa aday oldu. Başkanlık Divanı'nın seçimi, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, dernek gelir gider hesaplarının okunması ve denetim kurulunun ibrasının ardından Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, "Gençlerbirliği başkanlığı bugüne kadar yaptığım en şerefli işti" diyerek gözyaşlarıyla başkanlık görevine veda etti.  6 sandıkta kullanılan 409 geçerli oyun 243'ünü alan Talip Çankırı Gençlerbirliği'nin yeni başkanı oldu. Başkanlığa aday olan Arda Çakmak ise 158 oyda kaldı.

Demirören Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Çankırı Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title