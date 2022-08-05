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Çankırı haberleri: Galatasaray, orta ve şut çalıştı

Çankırı haberleri: Galatasaray, orta ve şut çalıştı

Çankırı haberi: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, orta ve şut çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Antalya'ya hareket edecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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