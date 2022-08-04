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Çankırı haberi... Chelsea'den orta sahaya takviye

Çankırı haberi... Chelsea'den orta sahaya takviye

Çankırı haber... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Aston Villa'dan Carney Chukwuemeka'yı kadrosuna kattı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Aston Villa'dan Carney Chukwuemeka'yı kadrosuna kattı.

Chelsea transfer çalışmalarına devam ediyor. Maviler, Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly ve Gabriel Slonina'yı kadrosuna kattıktan sonra 18 yaşındaki Carney Chukwuemeka ile de 6 yıllık sözleşme imzaladı. Transferinin ardından Chelsea'nin resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan genç orta saha oyuncusu, çok mutlu olduğunu belirterek, "Oldukça yoğundu ama son birkaç gündür Chelsea'yi aklımdan çıkaramadım. Bu yüzden her şey bittiği için mutluyum ve rahatladım. Çok heyecanlıyım. Sahaya çıkmak, takım arkadaşlarım ile tanışmak ve Chelsea ile kupalar kazanmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Öte yandan Chelsea Kulübü Başkanı Todd Boehly ise "Carney, Avrupa'nın en heyecan verici genç oyuncularından biri. Bu yüzden onun Stamford Bridge'de oynamasını dört gözle bekliyoruz. Onu Chelsea'ye getirebildiğimiz, yeni sezon ve sonrası için böyle yetenekli bir genç ismi kadromuza ekleyebildiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

İngiliz oyuncu, geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 14 maçta 1 asist yaptı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Raheem Sterling Chelsea Spor Haberler

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