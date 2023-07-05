Çankırı'da Yamaç Paraşütü Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu

ÇANKIRI'nın Bayramören ilçesinde düzenlenen yamaç paraşütü yarışmasında renkli görüntüler yaşandı.

Çankırı Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bayramören Kaymakamlığı işbirliğinde düzenlenen yarışma başladı. Kuzey kalkış pisti bölgesinde düzenlenen açılış programına Vali Abdullah Ayaz, kaymakamlar, kurum müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Çankırı Sportif Havacılık Spor Kulübü Başkanı ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Ali Demir, yarışmaların ilk olarak 2008 yılında başladığını, ancak 2015-2021 yılları arasında yarışmalara ara verildiğini söyledi.

Demir, bölgenin yamaç paraşütüne çok uygun olduğunu belirterek, Bayramören, yamaç paraşütü anlamında oldukça kaliteli ve sporcularımızı mutlu eden bir bölge. Bu bölgede uçmak her sporcumuz için gerçekten bir mutluluk kaynağı. Her yarışma sonunda bölgede ilk defa uçan sporcularımızdan çok iyi dönüşler alıyoruz dedi.

Vali Abdullah Ayaz ise ilçenin ve Çankırı'nın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirileceğini aktararak, İlimizin her yöresinin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için arkadaşlarımızla birlikte gayret gösteriyoruz. Bayramören ilçemiz de yamaç paraşütü konusunda iyi bir potansiyele sahip. Bunu da tekrar kullanmak için 2015'ten beri ara verilmiş yarışmalara geçen yıl başladık. Bu yıl tekrar ikincisini düzenliyoruz dedi.

Konuşmaların ardından başlayan yarışmada 20 paraşütçü, yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Çerkeş ilçesi yakınlarına iniş gerçekleştirdi. (DHA)