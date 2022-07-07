Çankırı'da yamaç paraşütü mesafe yarışmasının final uçuşu yapıldı - Haberler

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Çankırı'da yamaç paraşütü mesafe yarışmasının final uçuşu yapıldı

AA - Muhammed Kaygın - Spor
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Çankırı'da yamaç paraşütü mesafe yarışmasının final uçuşu yapıldı

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Mesafe (XC Open) Yarışması'nın final uçuşu gerçekleştirildi.

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Mesafe (XC Open) Yarışması'nın final uçuşu gerçekleştirildi.

Çankırı Valiliği ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen ve Türkiye, Almanya, Ukrayna ve İran'dan yarışmaya katılan 41 paraşütçü, Bayramören Kuzey Kalkış Pisti'nden final uçuşunu yaptı.

Pilotlar, iniş noktası olarak belirlenen Atkaracalar ilçesi Çardaklı beldesine iniş gerçekleştirmek üzere havalandı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Ali Demir gazetecilere yaptığı açıklamada, en son 2015 yılında gerçekleştirilen yamaç paraşütü yarışmalarını 7 yıl aradan sonra tekrar düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bugüne kadar kaza yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Demir, "Burası Türkiye ve dünya çapında yamaç paraşütü açısından önemli bir bölge. Özellikle termik aktiviteler ve kaldırıcıların bol olduğu, gelen pilotların mutlu ayrıldığı bir bölge. Bu anlamda burayı tekrar canlandırmak camiamız açısından önemli. Gelecek yıllarda da yine Valimizin ve Kaymakamımızın destekleriyle yarışmaları yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Demir, gelecek yıllarda katılımın çok fazla olacağı konusunda pilotlardan geri dönüş aldıklarını kaydetti.

AA / Muhammed Kaygın - Spor

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