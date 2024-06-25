Çankırı'da uluslararası organizasyonlarda derece elde eden sporcular ödüllendirildi.

Çeşitli tarihlerde düzenlenen Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanan kuraş sporcuları Yiğit Aslan, Azra Özkan ve Berkay Gün, cimnastikçi Ada Kanat ve halterci Ramazan Efe Yılmaz için ödül töreni düzenlendi.

Kentte araç konvoyuyla tur atan sporcular, daha sonra Karatekin Parkı'na geldi. Burada Vali Mustafa Fırat Taşolar, sporcuları kutladı.

Sporcuların tanıtımının ardından Taşolar, sporcu ve antrenörlerine çeşitli hediyeler vererek tebrik etti.

Edirne'de 21-23 Haziran'da düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda 78 kiloda altın madalya kazanan Azra Özkan, çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirerek, "Çok çalıştım ve karşılığını aldım. Bizi her zaman destekleyen antrenörümüze çok teşekkür ederim. Böyle bir program beklemiyordum, çok gururluyum. Çok mutlu hissediyorum, duygularımı tarif edemiyorum." ifadelerini kullandı.