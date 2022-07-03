Çankırı'da düzenlenen yamaç paraşütü mesafe yarışması başladı Çankırı'nın Bayramören ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Mesafe (XC Open) Yarışması başladı. Çankırı'nın Bayramören ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Mesafe (XC Open) Yarışması başladı. Çankırı Valiliği ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen yarışmaya Türkiye, Almanya, Ukrayna ve İran'dan 41 paraşütçü katılıyor. Bayramören Kuzey Kalkış Pisti'nden havalanan paraşütçüler, Atkaracalar ilçesi Çardaklı beldesine iniş gerçekleştirecek. Yarışları Bayramören Kaymakamı Tuncay Karataş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, Türk Hava Kurumu Çankırı Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ali Demir de takip ediyor. Yarışlar, 7 Temmuz sona erecek. AA / Muhammed Kaygın - Spor Çankırı Valiliği Bayramören Çankırı Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Çankırı'da düzenlenen yamaç paraşütü mesafe yarışması başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.