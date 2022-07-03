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Çankırı'da düzenlenen yamaç paraşütü mesafe yarışması başladı

AA - Muhammed Kaygın - Spor
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Çankırı'da düzenlenen yamaç paraşütü mesafe yarışması başladı

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Mesafe (XC Open) Yarışması başladı.

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Mesafe (XC Open) Yarışması başladı.

Çankırı Valiliği ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen yarışmaya Türkiye, Almanya, Ukrayna ve İran'dan 41 paraşütçü katılıyor.

Bayramören Kuzey Kalkış Pisti'nden havalanan paraşütçüler, Atkaracalar ilçesi Çardaklı beldesine iniş gerçekleştirecek.

Yarışları Bayramören Kaymakamı Tuncay Karataş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, Türk Hava Kurumu Çankırı Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ali Demir de takip ediyor.

Yarışlar, 7 Temmuz sona erecek.

AA / Muhammed Kaygın - Spor

Çankırı Valiliği Bayramören Çankırı Spor Haberler

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