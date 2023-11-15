Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor'u 96-87 yendi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor'u 96-87 yenerek ikinci galibiyetini elde etti.
Salon: Arena
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Almina Kocabaş, Fatih Erdoğan
Çankaya Üniversitesi : Walker 24, Gülse Uğur 18, Melike Yalçınkaya 3, McCarty 19, Louis 25, Fontaine 4, Melike Tuğba Oral 3
OGM Ormanspor: Sutton 13, Cansu Köksal Öngüner 3, Katanic 9, Dantas 23, Banu Şimşek 2, Doğa Adıcan 4, Gökşen Fitik 21, Esra Ural Topuz 12
1. Periyot: 30-17
Devre: 61-45
3. Periyot: 78-68
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Çankaya Üniversitesi, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 96-87 yendi.
Çankaya Üniversitesi ligde ikinci galibiyetini elde ederken, OGM Ormanspor ikinci mağlubiyetini aldı.
Kaynak: AA / Spor