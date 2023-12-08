Çankaya Üniversitesi, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Çankaya Üniversitesi, konuk ettiği Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 96-92 yendi.
Salon: Arena
Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Samet Biner, Safa Halit Çakır
Çankaya Üniversitesi : Walker 21, Fontaine 11, Gülse Uğur 5, McCarty-Williams 25, Louis 20, Melike Yalçınkaya 12, Gizem Tüzün 2, Melike Tuğba Oral
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 23, Calhoun 4, Ayşe Cora 30, Özge Özışık 9, Nared 19, Ivanova 2, Başak Altunbey 3, Ezgi Manlacı 2, Dilara Tongar
1. Periyot: 24-32
Devre: 46-50
3. Periyot: 68-70
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Çankaya Üniversitesi, konuk ettiği Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 96-92 yendi.