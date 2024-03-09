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Çankaya Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Fenerbahçe'ye Yenilerek Küme Düştü

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding'e 117-57'lik skorla yenilen Çankaya Üniversitesi, bu sonuçla ligin bitimine 2 hafta kala küme düştü.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding'e 117-57'lik skorla yenilen Çankaya Üniversitesi, bu sonuçla ligin bitimine 2 hafta kala küme düştü.

Çankaya Üniversitesi, ligde bugün Ankara Spor Salonu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding'e 117-57 mağlup oldu ve ligde oynadığı 26 maçta 19. mağlubiyetini aldı.

Ligde 7 galibiyet, 19 mağlubiyetle ve 33 puanla 14. sırada yer alan Çankaya Üniversitesi, kalan 2 maçını kazansa bile alt lige düşmekten kurtulamayacak.

Kaynak: AA / Spor

Çankaya Üniversitesi Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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