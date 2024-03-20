Çankaya Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Salon: Ankara

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Burak Pehlivan, Fatih Erdoğan

Çankaya Üniversitesi : Walker 23, Fontaine 23, Gülse Uğur 6, McCarty 38, Melike Tuğba Oral 10, Heja Yıldırım 3, Nisanur Barmakçı 5, İlayda Derman, Ayşenaz Kurtuldum 2

Hatay Büyükşehir Belediyespor : Öykü Canlıel 10, Betül Kutlu 7, Nuran Tutsak 18, Öykü Taşkın 22, Elanur Demir 11, Sena Işık 3, Şara Baş 14

1. Periyot: 31-20

Devre: 58-55

3. Periyot: 91-76

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında Çankaya Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 110-85 yendi.

Son iki sıradaki takımın mücadelesinde Çankaya Üniversitesi, rakibini yenerek ligde 8. galibiyetini elde etti. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise ligde yine galibiyetle tanışamadı.

Çankaya Üniversitesi ve Hatay Büyükşehir Belediyespor, lige veda etti.