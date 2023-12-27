Çankaya Üniversitesi, Bursa Uludağ Basketbol'u mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Bursa Uludağ Basketbol'u 84-79 yendi. Çankaya Üniversitesi 16. maçında 5. galibiyetini elde ederken, Bursa Uludağ Basketbol ise 10. yenilgisini aldı.
Salon: Ankara
Hakemler: Can Mavisu, Ali Osman Kanık, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu
Çankaya Üniversitesi : Melike Yalçınkaya 18, Carty-Williams 29, Walker 7, Fontaine 17, Gizem Tüzün 4, Gülse Uğur 3, Melike Tuğba Oral 6
Bursa Uludağ Basketbol: Kiana Williams 16, Madison Williams 23, Efsun Çelik 9, Fluker 19, Couliabaly 10, İpek Garip 2
1. Periyot: 20-29
Devre: 40-52
3. Periyot: 66-64
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Bursa Uludağ Basketbol'u 84-79 yendi.
Çankaya Üniversitesi 16. maçında 5. galibiyetini elde ederken, aynı müsabaka sayısı bulunan Bursa Uludağ Basketbol ise 10. yenilgisini aldı.