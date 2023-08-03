Çankaya Evleri'nde Spor ve Yoga Atölyeleri

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri, yaz sezonunda atölye eğitimlerini sürdürüyor. Belirlenen dört noktada açık havada eğitmenler eşliğinde spor yapan ilçeliler, yoga ve egzersizle ruhen ve bedenen zinde kalıyor. Çankayalıların talepleri doğrultusunda planlanan ve her yıl binlerce kursiyere hizmet veren Çankaya Evleri, uzman eğitmenlerle Başkentlilere hizmet veriyor.

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri, yaz sezonunda atölye eğitimlerini sürdürüyor. Belirlenen dört noktada açık havada eğitmenler eşliğinde spor yapan ilçeliler, yoga ve egzersizle ruhen ve bedenen zinde kalıyor.

Çankaya Evleri'nde düzenlenen spor ve yoga atölyeleri kursiyerler tarafından yoğun ilgi görüyor. Çankayalıların talepleri doğrultusunda planlanan ve her yıl binlerce kursiyere hizmet veren Çankaya Evleri, uzman eğitmenlerle Başkentlilere hizmet veriyor.

Çankayalıları spora ve yogaya teşvik eden Çankaya Evleri Açık Hava Spor ve Yoga programı ilçenin dört ayrı noktasında düzenleniyor.