Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Kulübü, şampiyonluk kupasına kavuştu

Sesi Görenler Ligi'nde şampiyon olan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Kulübü, kupasını aldı.

Sesi Görenler Ligi'nde şampiyon olan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Kulübü, kupasını aldı.

Ligde 11. hafta maçında İzmir Çağdaş Görmeyenler'i 3-1 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Çankaya Belediyesi Görme Engelliler, sezonun son maçında da Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nü 1-0 yendi.

Çankaya Belediyesi Spor Kulübünün Avrupa'nın tek deplasmanlı liginde 9. kez resmen şampiyon olurken karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, TFF Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Serhat Aksen ve Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım ile TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Üyesi Musa Çiçek izledi.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Kulübü, maçın ardından düzenlenen törende şampiyonluk kupasını aldı.