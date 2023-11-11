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Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Futbol Süper Ligi'nde Şampiyonluğunu İlan Etti

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Çankaya Belediyesi Görme Engelliler, İzmir Çağdaş Görmeyenler'i mağlup ederek ligde şampiyonluğunu garantiledi.

Türkiye Sesi Görenler Futbol Süper Ligi'nde Çankaya Belediyesi Görme Engelliler, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde 11. hafta maçında Çankaya Belediyesi Görme Engelliler, sahasında İzmir Çağdaş Görmeyenler'i 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla başkent ekibi, ligin bitimine 2 hafta kala puanını 28'e çıkarttı ve şampiyonluğu garantiledi.

Kaynak: AA / Spor

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