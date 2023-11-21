Çankaya Belediyesi, Çocuk Hakları için Pedallıyoruz etkinliği düzenledi

Çankaya Belediyesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabulünün 34. yılını, Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) ve Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu iş birliği ile düzenlenen 'Çankaya'da Çocuk Hakları için Pedallıyoruz' etkinliğiyle kutladı.

Çankaya Belediyesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabulünün 34. yılını, " Çankaya'da Çocuk Hakları için Pedallıyoruz" adlı etkinlikle kutladı. Pedallar, Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) ve Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu iş birliği ile çocuk hakları için döndü.

Çankaya Belediyesi, 20 Kasım 1989 yılında imzalanan Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabulünün 34. yılını kutladı. 'Çankaya'da Çocuk Hakları için Pedallıyoruz' sloganıyla gerçekleşen etkinlikte, Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği ve Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu üyeleri çocuk hakları için bisiklet sürdü.

ÇOCUKLAR HAKLARINA DİKKAT ÇEKTİLER

Etkinliğin hareket noktası, Kurtuluş Parkı oldu. Kurtuluş Parkı'nda toplanan bisikletçiler, 'Çankaya'da Çocuklar Haklı' yazılı tişörtler giyerek bisikletleriyle Kuğulu Park'a ilerledi. Parkta, 'Çankaya'da Çocuk Hakları için Pedallıyoruz' sloganın yer aldığı bir afiş açan bisikletçiler, kısa bir molanın ardından rotalarını Anıtpark'a çevirdi. ABİDOSD'un en minik üyesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin maddelerini sayarak günün önemine dikkat çekti. Bisikletçiler, etkinliğin son durağı olan Anıtpark'ta da pankart açarak, alkışlar eşliğinde rotayı tamamladı.