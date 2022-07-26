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Canikli milli sporcu dünya şampiyonasında üçüncü oldu

Canikli milli sporcu dünya şampiyonasında üçüncü oldu

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'ndan memleketine zaferle dönen milli sporcuyu tebrik etti.

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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'ndan memleketine zaferle dönen milli sporcuyu tebrik etti.

Çekya'da gerçekleştirilen Dünya Down Sendromlular Atletizm, Masa Tenisi ve Tenis Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Canik Belediyespor Kulübü milli sporcusu Salihcan Öztankal, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'yı makamında ziyaret etti. Başkan Sandıkçı şampiyonada üçüncülük elde eden Salihcan Öztankal'ı başarısından dolayı kutladı.

Başkan Sandıkçı, "Milli sporcumuz dünya şampiyonasında elde ettiği başarı ile ülkemizin gururu oldu. Canikli sporcularımızın dünya sahnesinde ülkemizi başarıyla temsil ettiklerini görmenin mutluluğu paha biçilemez. Canikli milli sporcumuz Salihcan Öztankal'ı göstermiş olduğu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Sporcumuzun başarısına katkıda bulunan ailesine, hocalarına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan İbrahim Sandıkçı ziyaretin ardından milli sporcu Öztankal'a altın hediye etti. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Sandıkçı Canik Spor Haberler

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