CANiK Team, IDPA Dünya Şampiyonası'nda Amerika'yı temsil edecek

CANiK Team, dört yılda bir yapılan sportif atış müsabakası IDPA World Championship 2023 için Amerika'da mücadele edecek. Türkiye adına yarışacak olan takım, SFx RIVAL-S tabancasıyla yarışacak.

CANiK Team, dört yılda bir yapılan sportif atış müsabakası IDPA World Championship 2023 (International Defensive Pistol Association-Uluslararası Savunma Tabancaları Birliği Dünya Şampiyonası ) için Amerika'da mücadele edecek.

Bu sene 12-14 Ekim tarihlerinde Alabama'da gerçekleştirilecek turnuvada, CANiK Team Takım Kaptanı Nils Jonasson ile birlikte Türkiye ve Endonezya şampiyonluklarıyla adını duyuran Alperen Kıvılcım da Türkiye adına yarışacak. Başlangıçta 600'den fazla atıcı arasında yapılan elemeler sonucunda seçilen 395 atıcının katıldığı IDPA Dünya Şampiyonası'nda CANiK takımı, 2023 yılında ABD'de Yılın Tabancası ödülünü kazanan SFx RIVAL-S tabancasıyla yarışacak.

"GENÇLERİMİZİ DESTEKLEYEREK, YENİ ŞAMPİYONLUKLAR KAZANACAĞIZ"

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku ARAL, "CANiK olarak global büyümemizi yalnızca inovatif ürünlerimizle değil eğitim ihracatımız ve sportif atıcılık alanındaki desteklerimizle de artırıyoruz. Sportif atıcılığın gelişmesine destek olmak amacıyla bugüne kadar Türkiye ve dünyadaki pek çok uluslararası müsabakada hem sporcularımız hem de sponsorluklarımızla CANiK olarak imzamızı attık. Bu alandaki en büyük organizasyonlardan biri olan IDPA Dünya Şampiyonası'nda da en üst düzey katılım sağlayarak Türkiye'yi gururla temsil etmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de gençlerimizi destekleyerek, yeni şampiyonluklar kazanacağız ve dünya çapında sportif atıcılığın yaygınlaşmasını sağlamak için hem gençlerimize hem de organizasyonlara sponsorluklarımıza devam edeceğiz" dedi.