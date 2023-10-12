CANiK Sporcuları IDPA Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Dünyanın her yerinden en iyi 395 atıcının mücadele edeceği IDPA Dünya Şampiyonası ABD'de gerçekleştirilecek. CANiK'in başarılı sporcuları kaptan Nils Jonasson ve Alperen Kıvılcım, 12 Ekim'de başlayan turnuvada Türkiye'yi temsil edecek.

Dünyanın her yerinden en iyi 395 atıcının mücadele edeceği IDPA Dünya Şampiyonası ABD'de gerçekleştirilecek. CANiK'in başarılı sporcuları kaptan Nils Jonasson ve Alperen Kıvılcım, 12 Ekim'de başlayan turnuvada Türkiye'yi temsil edecek.

Dünyanın önde gelen hafif ve orta kalibre silah üreticisi CANiK, sportif atıcılık alanındaki başarılarını dünya çapında sergilemeye devam ediyor. Daha önce katıldığı pek çok uluslararası turnuvada kupayı evine götüren CANiK Spor Atıcılık Takımı, dört yılda bir yapılan ve dünyanın en büyük iki sportif atış müsabakasından biri olarak bilinen IDPA World Championship 2023 (International Defensive Pistol Association-Uluslararası Savunma Tabancaları Birliği Dünya Şampiyonası) için Amerika Alabama'da mücadele edecek.

Dünya şampiyonluğu için hazırlanıyor

Bu sene 12-14 Ekim 2023 tarihlerinde Talladega/Alabama'da gerçekleştirilecek turnuvada, CANiK Team Takım Kaptanı Nils Jonasson ile birlikte Türkiye ve Endonezya şampiyonluklarıyla adını duyuran Alperen Kıvılcım da Türkiye adına yarışıyor. Ateşli silahların bilinçli ve doğru kullanılması ve sportif atıcılığın gelişmesine yönelik çalışmalarla öne çıkan CANiK Academy bünyesindeki ekip, şampiyonluklarına bir yenisini daha eklemeyi hedefliyor.

Başlangıçta 600'den fazla seçkin atıcı arasında yapılan elemeler sonucunda seçilen en iyi 395 atıcının katıldığı IDPA Dünya Şampiyonası'nda CANiK takımı, 2023 yılında ABD'de 'Yılın Tabancası' ödülünü kazanan SFx RIVAL-S tabancasıyla yarışacak.

"Türkiye'yi gururla temsil etmeye devam ediyoruz"

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "CANiK olarak global büyümemizi yalnızca inovatif ürünlerimizle değil eğitim ihracatımız ve sportif atıcılık alanındaki desteklerimizle de arttırıyoruz. Sportif atıcılığın gelişmesine destek olmak amacıyla bugüne kadar Türkiye ve dünyadaki pek çok uluslararası müsabakada hem sporcularımız hem de sponsorluklarımızla CANiK olarak imzamızı attık. Bu alandaki en büyük organizasyonlardan biri olan IDPA Dünya Şampiyonası'nda da en üst düzey katılım sağlayarak Türkiye'yi gururla temsil etmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de gençlerimizi destekleyerek, yeni şampiyonluklar kazanacağız ve dünya çapında sportif atıcılığın yaygınlaşmasını sağlamak için, hem gençlerimize hem de organizasyonlara sponsorluklarımıza devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN