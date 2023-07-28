CANiK Academy, atıcılık alanında bireysel eğitim programlarına başlıyor

CANiK Academy, Türkiye'nin atıcılık alanında gelişmesi ve eğitim turizmine katkı sunmak amacıyla bireysel eğitim programlarına başlıyor. Eğitimlere katılmak isteyen herkes 18 yaş üstü olmak şartıyla başvuruda bulunabilir. Eğitimler, tecrübeli hocalar tarafından verilmekte olup, farklı kapsamlarda programlar sunulmaktadır. Başarılı olan katılımcılara sertifika verilecektir.

Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında askeri ve kolluk kuvvetlerine yönelik pek çok kurumsal eğitime önderlik eden CANiK Academy, Türkiye'nin atıcılık alanında gelişmesi ve eğitim turizmine katkı sunmak amacıyla kapsamını genişletiyor. Dünyada sportif atıcılığı daha üst düzeylere çıkarmak ve ateşli silahların bilinçli ve doğru kullanımına yönelik farkındalık kazandırmak amacıyla hayata geçirilen CANiK Academy, artık bireysel katılımcılara da kapılarını açıyor.

'Deneyim Öğretir' mottosu ile, Türkiye'nin kendi alanında ilk ve öncü eğitim akademisi olan CANiK Academy, ateşli silahların bilinçli ve doğru kullanılması ve sportif atıcılığın gelişmesine yönelik verdiği desteği genişletiyor. Türkiye'deki ve dünyadaki savunma sanayisinin en güçlü markalarından biri olan CANiK önderliğinde 2021 yılında kurulan CANiK Academy, yurt içi ve yurt dışında askeri ve kolluk kuvvetlerine yönelik bugüne kadar verdiği kurumsal eğitimlerini, bireysel kullanıcılara da açıyor.

Atıcılık alanında eğitim almak isteyen herkes katılabiliyor

16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'23 kapsamında lansmanının gerçekleştirildiği CANiK Academy bireysel eğitim programlarına eğitim almak isteyen 18 yaş üstü herkes katılabiliyor. Eğitimler, askeri alanda en az 10-15 yıl çalışmış saha tecrübesi olan, sahada operasyonlara katılan tecrübeli hocalar tarafından veriliyor. CANiK Academy'de taktik atıcılıkta birinci seviyeden ileri seviyeye, sportif atıcılıktan acil yaralı müdahalesi ya da ateşli silah bakımına, ilgi alanlarına göre değişen farklı kapsamlarda eğitim programları yer alıyor. Ağustos ayı itibariyle hayata geçirilen eğitimlere başvurular www.academy.canik.com adresinden gerçekleştiriliyor. Kişiler buradan istedikleri eğitim programlarının tarihleri ve içeriklerini inceleyerek kayıt yaptırıyor ve gerekli şartları sağlayarak ödemelerini de yine buradan online olarak gerçekleştirebiliyor.

Yapılacak sınavda başarılı olanlara sertifika verilecek

Taktik ve sportif atıcılık alanında bireysel katılımcılardan çok fazla talep aldıklarını belirten CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "Türkiye'nin kendi alanında ilk ve öncü eğitim akademisi olan CANiK Academy'nin bireysel eğitim programları ile vizyon projemizi ileri bir noktaya taşıyoruz. Bizler eğitimin çok önemli olduğunu da biliyoruz. CANiK Academy'de güvenlik, bilinçli kullanım ve kişilerin aldıkları ya da alabilecekleri ürünü doğru ve etkin bir şekilde taşıyabilmelerine destek vermeyi amaçlıyoruz. Bir başka hedefimiz de sportif atıcılığın gelişimine öncülük ederek bu alanda daha fazla sporcu yetiştirmek istiyoruz. Burada sadece poligon eğitimi değil, hukuksal yükümlülükler, ürünlerin montaj ve temizliği, güvenli muhafaza, gibi pek çok içerik sunuyoruz. Katılımcılar teorik olarak öğrendikleri bilgileri pratikte uygulayıp, gerçekleştirilecek sınav sonrasında da sertifika almaya hak kazanacaklar" dedi. - SAMSUN