Caner Osmanpaşa, Kayserispor'a attığı golle gol sayısını 2'ye çıkardı

DG Sivassporlu futbolcu Caner Osmanpaa, Kayserispor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 2'ye yükseltti. 35 yaşındaki futbolcu bu sezon Sivasspor'da 35 maça çıktı. 3 kez sarı kartla cezalandırılan Osmanpaşa, 2 bin 875 dakika sahada kaldı.