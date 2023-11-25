Çanakkale Tarihi Alanı, Uluslararası Triatlon Etkinliğine Ev Sahipliği Yapacak

Dünya'nın en büyük spor etkinliklerinden biri olan triatlon organizasyonu, 2 Haziran 2024'te Çanakkale Tarihi Alanı'nda gerçekleştirilecek. Binlerce sporcu ve izleyicinin katılması beklenen etkinlik, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bölgede unutulmaz bir hafta sonu programı sunacak.

Uluslararası Gelibolu Maratonu, Bisiklet Maratonu, Binicilik sporu gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Tarihi Alan, Uluslararası bir etkinliğe daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Dünya'nın en büyük spor etkinliklerinden biri olan triatlon organizasyonu 2 Haziran 2024'te tüm dünyadan geniş bir katılımla Tarihi Alan'da gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu'nun organizasyonuyla ve Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan etkinlik için binlerce sporcu yarımadaya gelecek. Tarihi Alan'ın muhteşem doğası, spora elverişli arazi yapısı ve tarih ile iç içe olan dokusu sayesinde sporcular ve izleyenler için harika bir hafta sonu programı olması bekleniyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Boğazı'nın sonsuzlukla buluştuğu noktada Gelibolu, zamanı aşan bir cesaretin kanıtı olarak duruyor. Burada, tepelerde ve topraklarda yankılanan yiğitlik sesleri, ulusları ortak bir hafızada birbirine bağlayan birlik, fedakarlık ve kalıcı ruhun öyküsünü anlatıyor. Challenge Gelibolu, sporculara sadece bir yarış değil, aynı zamanda tarih ve güzelliklerle dolu bu toprakların ruhunu hissedebilecekleri bir macera da sunuyor" dedi. - ÇANAKKALE