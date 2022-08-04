Çanakkale spor haberi... Kemer Belediye güreşçisi Balcı, Bayramiç'ten madalya ile döndü - Haberler

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Çanakkale spor haberi... Kemer Belediye güreşçisi Balcı, Bayramiç'ten madalya ile döndü

Çanakkale spor haberi... Kemer Belediye güreşçisi Balcı, Bayramiç'ten madalya ile döndü

Çanakkale haberine göre Kemer Belediye güreşçisi Gürkan Balcı, Çanakkale 2. Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Yağlı Güreşleri'nde Başaltı boyunda üçüncü olarak Kemer'e madalya ile döndü.

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Kemer Belediye güreşçisi Gürkan Balcı, Çanakkale 2. Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Yağlı Güreşleri'nde Başaltı boyunda üçüncü olarak Kemer'e madalya ile döndü.

Kemer Belediyesi'nin güreşçisi Gürkan Balcı, Çanakkale'deki er meydanında rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Üçüncülük kürsüsüne gururla çıkan Balcı, desteklerinden dolayı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na teşekkür ettiğini söyledi.

Kemer Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Acar ise başarısından dolayı Balcı'yı tebrik ettiğini belirterek, "Belediyemizin güreşçisi Gürkan Balcı, Çanakkale'de rakiplerini yenerek üçüncü oldu. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Er meydanlarında başarılarının devamını dilerim. Kemer Belediyesi olarak da spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Bayramiç Kemer Spor Haberler

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