'Çanakkale'nin Evlatları Atasının İzinde' bisiklet turu başladı

ÇANAKKALE (DHA) - Çanakkale Bisiklet Platformu 8 gönüllüsünün 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşmayı hedeflediği, ' Çanakkale'nin Evlatları Atasının İzinde' turu Troya Atı önünden start aldı.

Bisiklet Platformu'nun 8 gönüllüsü, Çanakkale'den Samsun'a uzanan 1100 kilometrelik 'Çanakkale'nin Evlatları Atasının İzinde' bisiklet turuna başladı. Start öncesinde kordon boyundaki Troya Atı önünde tören düzenlendi. Vali İlhami Aktaş'ın da başarı dileklerini ilettiği 8 bisikletçi; gönüllüler ve yakınları tarafından Türk bayrakları ve açılan Atatürk posteriyle uğurlandı. Gönüllü bisikletçiler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gönüllü bisikletliler, Çanakkale, Biga, Bursa, İznik, Hendek, Bolu, Çerkeş, Tosya, Gümüşhacıköy ve Kavak güzergahını izleyerek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'a ulaşacak.