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Çanakkale Etabı, Depremler Nedeniyle Ertelendi

Çanakkale Etabı, Depremler Nedeniyle Ertelendi
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Cumhurbaşkanlığı 6'ncı Uluslararası Yat Yarışları'nın Çanakkale Etabı, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Yarış takımları İstanbul Boğazı'ndan yola çıkmıştı ve yeni tarih daha sonra açıklanacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 6'ncı Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk etabı olan Çanakkale Etabı, Marmara Denizi'nde art arda meydana gelen depremler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Cumhurbaşkanlığı 6'ncı Uluslararası Yat Yarışları, Çanakkale Etabı için takımlar İstanbul Boğazı'ndan yolculuklarına başlamıştı. Yarışın ilk etabı olan Çanakkale Zafer Kupası'nın Marmara Denizi'nde art arda meydana gelen depremler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.Yarışların başlangıcında gerçekleştirilen İstanbul Boğazı etabı, ilerleyen dönemde yapılacak olan Çanakkale Zafer Kupası yarışlarının resmi sonuçlarına dahil edilecek. Öte yandan yeni yarış tarihi, ilgili kurumlarla yapılan değerlendirmelerin ardından duyurulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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