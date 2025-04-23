Çanakkale Etabı, Depremler Nedeniyle Ertelendi
Cumhurbaşkanlığı 6'ncı Uluslararası Yat Yarışları'nın Çanakkale Etabı, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Yarış takımları İstanbul Boğazı'ndan yola çıkmıştı ve yeni tarih daha sonra açıklanacak.
Cumhurbaşkanlığı 6'ncı Uluslararası Yat Yarışları, Çanakkale Etabı için takımlar İstanbul Boğazı'ndan yolculuklarına başlamıştı. Yarışın ilk etabı olan Çanakkale Zafer Kupası'nın Marmara Denizi'nde art arda meydana gelen depremler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.Yarışların başlangıcında gerçekleştirilen İstanbul Boğazı etabı, ilerleyen dönemde yapılacak olan Çanakkale Zafer Kupası yarışlarının resmi sonuçlarına dahil edilecek. Öte yandan yeni yarış tarihi, ilgili kurumlarla yapılan değerlendirmelerin ardından duyurulacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor