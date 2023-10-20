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Çanakkale'de Uluslararası Otomobil Yarışı Başladı

Çanakkale'de düzenlenen Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Cross-Country Baja Kupası'nın 5'inci ve son ayağı Baja Troia Türkiye'nin ilk gün yarışları tamamlandı. Yarışa Türkiye, Polonya, Macaristan, İtalya, Portekiz, Belçika, Arjantin, Fransa, Ukrayna ve İspanya'dan 14 araç ile 28 sporcu katılıyor.