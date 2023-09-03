Çanakkale'de 750 bisikletçi şehitlere saygı için pedal çevirdi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, 750 bisikletçi Şehitlere Saygı Sürüşü gerçekleştirdi.

Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyaları önünde düzenlenen 12'nci Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşüne Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Orman Bölge Müdür Enver Demirci ve 26 ilden 750 sporcu katıldı. Namazgah Tabyası önünde toplanan bisiklet severler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra verilen start ile sporcular şehit ve gaziler için 48 kilometrelik saygı sürüşüne başladı. Sporcular, Kilitbahir Kalesi önünden sırasıyla Şahindere Şehitliğine ardından da Alçıtepe köyü üzerinden Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ulaşacak. Parkur aynı güzergah üzerinden devam edip başlangıç noktasında sona erecek. - ÇANAKKALE