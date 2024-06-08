Üye Girişi
Haberler

Can Uzun, EURO 2024 kadrosuna alınmamasından hayal kırıklığı yaşadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosuna alınmayan Can Uzun, sosyal medya hesabından hayal kırıklığını dile getirdi. Genç oyuncu, gelecek sezon için hazırlanacağını ve 2026 Dünya Kupası'nda yer almak için çalışacağını belirtti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın 26 kişilik nihai kadrosuna alınmayan Can Uzun, hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Can Uzun, ay-yıldızlı ekibin EURO 2024 kadrosunda yer almamasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Almanya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Nürnberg'de geçen sezon tüm kulvarlarda 19 gole imza atan 18 yaşındaki hücum oyuncusu, "Maalesef dün 26 kişilik nihai kadrodan çıkarıldım. Birçok güzel görüşmenin ardından çok farklı bir beklentiyle geldim. Tüm kalbimle Türkiye'yi seçtim ve ülkem için ilk büyük turnuvamda oynamayı çok istedim. Güçlü bir sezon ve iyi performansların ardından şimdi kadroda olmamam beni gerçekten çok hayal kırıklığına uğrattı." ifadelerini kullandı.

Kadroya alınmama kararını anlayamadığını ancak buna saygı göstereceğini vurgulayan Can Uzun, şunları kaydetti:

"Bu kararı anlayamıyorum ama saygı göstereceğim ve şimdi gelecek sezona yoğun bir şekilde hazırlanacağım. Görevim, bundan sonra daha çok çalışmak, yeni kulübümde Bundesliga'da iyi bir sezon geçirmek ve kendimi tekrar kanıtlamak. En büyük dileğim, milli takımımızın Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olması. Takıma şimdi her şeyin en iyisini ve Avrupa Şampiyonası için başarılar diliyorum. Benim zamanım gelecek ve 2026 Dünya Kupası'nda yer almak ve oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu, benim hedefim. Türkiye'ye verdiğim sözü tutacağım. Kalbim attıkça: Ne mutlu Türk'üm diyene! Ülkeme başarılı bir Avrupa Şampiyonası diliyorum! Haydi Türkiye."

Can Uzun, 22 Mart'ta Macaristan ile oynanan hazırlık maçında ilk kez A Milli Takım'ın formasını giymişti.

Kaynak: AA / Spor

Sosyal Medya Milli Takım Can Uzun Milli Takım Futbol Spor Güncel Haberler

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Bakmadan Geçme

Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi? Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir? Resmi Gazete bugün (10 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title