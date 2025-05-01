Can Sevim'den Taraftara Destek Çağrısı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hafta sonu Bursaspor'u ağırlayacak olan Mersin Spor Kulübü'nün (MSK) başantrenörü Can Sevim, taraftara destek çağrısında bulunarak, "Biz, onlarla beraber kazanır, onlarla beraber mutlu oluruz" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a kalma mücadelesi veren MSK, 28. haftada evinde oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların oldukça istekli ve hırslı oldukları gözlendi.

Antrenman sonrası açıklamada bulunan başantrenör Can Sevim, karşılaşmada ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istediklerini söyledi. Son haftalarda alınan sonuçların kendilerini de üzdüğünü belirten Sevim, taraftarlara çağrıda bulunarak onların desteğinin çok önemli olduğunu kaydetti. Mersinli basketbolseverlerin sezon boyunca verdiği desteğin, takımın geldiği noktada önemli payı olduğunu vurgulayan Sevim, "Son haftalarda taraftarlarımızı üzdük farkındayız ama bize küsmemeleri gerekiyor. Buraya gelip bizi desteklemeleri gerekiyor. Son birkaç haftadır evimizde oynadığımız maçlarda hep alışık olduğumuz desteği görmüyoruz açıkçası. Bu da bizi üzüyor" diye konuştu.

Takımın iyi bir noktada olduğuna dikkat çeken Sevim, "Umarım onlar da bu takımın çok iyi bir noktada olduğunun ve play-off'a giden bu yolda desteği hak ettiğinin farkındadır. Biz, onlarla beraber kazanır, onlarla beraber mutlu oluruz" dedi.

MSK ile Bursapor arasındaki mücadele 3 Mayıs Cumartesi günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda saat 13.00'de başlayacak. - MERSİN