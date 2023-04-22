Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Hollanda'da piste çıktı
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Milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağı Hollanda'daki ilk yarışlarına çıktı.
Milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağı Hollanda'daki ilk yarışlarına çıktı.
TT Assen Pisti'nde koşulan yarışta Can Öncü 7'nci, Bahattin Sofuoğlu ise 11'inci oldu. Yarışı İtalyan sporcu Nicola Bulega birinci sırada bitirdi.
Can ve Bahattin, Hollanda'daki ikinci yarışlarına yarın çıkacak.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor