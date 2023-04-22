Üye Girişi
Haberi Paylaş
Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Hollanda'da piste çıktı

Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Hollanda'da piste çıktı

Spor Haberleri

Milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağı Hollanda'daki ilk yarışlarına çıktı.

Milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağı Hollanda'daki ilk yarışlarına çıktı.

TT Assen Pisti'nde koşulan yarışta Can Öncü 7'nci, Bahattin Sofuoğlu ise 11'inci oldu. Yarışı İtalyan sporcu Nicola Bulega birinci sırada bitirdi.

Can ve Bahattin, Hollanda'daki ikinci yarışlarına yarın çıkacak.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Hollanda Dünya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title