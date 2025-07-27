Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda 3. Oldu

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Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Macaristan'daki Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayağında 3. olarak önemli bir başarı elde etti. Yamaha takımında yarışan Can, puanını 235'e çıkararak pilotlar klasmanında 2. sıraya yükseldi.

Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Macaristan'daki 8. ayağının ikinci yarışında 3. oldu.

Balatonfökajar kasabasındaki 4,1 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına mücadele eden Can, yarışı başladığı gibi 3. sırada bitirdi.

Pata Yamaha Ten Kate takımından Stefano Manzi, damalı bayrağı ilk sırada gördü. Ecosantagata Althea'dan Simon Jespersen ise 2'nciliği elde etti.

Puanını 235'e yükselten Can, pilotlar klasmanı lideri Manzi'nin 59 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

Supersport'ta sezonun 9. ayağı, 6-7 Eylül tarihlerinde Fransa'da koşulacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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