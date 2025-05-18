Can Öncü, Çekya'da Supersport Şampiyonası'nda Birinci Oldu

Can Öncü, Çekya'da Supersport Şampiyonası'nda Birinci Oldu
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Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Çekya'da düzenlenen 5. ayağında son yarışı kazanarak podyumun zirvesine çıktı. Can, güçlü rakipleri ile birlikte mücadele ederek damalı bayrağı birinci sırada geçti.

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın (WorldSSP) Çekya'da düzenlenen 5. ayağında son yarışı kazanarak, podyumun zirvesine çıktı.

Ay-yıldızlı genç motosikletçi Can Öncü, Çekya'da 4,212 kilometre uzunluğa sahip Autodrom Most Tvrzova Pisti'ndeki sezonun 5. etabında 19 turluk hafta sonunun ikinci ana yarışına ilk çizgiden başladı.

Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına mücadele eden Can, Ducati sürücüsü İspanyol Jaume Masia ve GMT94-Yamaha takımından Fransız Lucas Mahias ile liderlik için büyük çekişme yaşadı.

Yarışın son turuna da lider girmeyi başaran Can, damalı bayrağı da birinci sırada geçerek kürsünün en üstünde yer aldı.

GMT94-Yamaha takımından Fransız Lucas Mahias'ın ikinci bitirdiği yarışı Ducati pilotu Alman Philipp Oettl, üçüncü tamamladı.

Bu sonuçla pilotlar genel klasmanında Pata Yamaha takımından İtalyan sürücü Stefano Manzi 185 puanla birinci, MV Agusta Reparto Corse ekibinden Hollandalı Bo Bendsneyder 145 puanla ikinci, PTR Triumph ekibinden İngiliz Tom Booth-Amos 131 puanla üçüncü, milli motosikletçi Can Öncü ise 122 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 6. ayağı, İtalya'nın Pirelli Emilia-Romagna Pisti'nde 13-15 Haziran'da koşulacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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