İspanya'da düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağının ilk yarışında milli motosikletçi Can Öncü 11. sırada yer aldı. Bahattin Sofuoğlu ise 16. sırada finiş gördü. Yarışı Nicolo Bulega birinci olarak tamamladı.

Can Öncü 11. oldu, Bahattin Sofuoğlu 16. sırada

İspanya'da Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağının ilk yarışında milli motosikletçi Can Öncü 11'inci, Bahattin Sofuoğlu ise 16. oldu.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 12. ve son mücadelesinde hafta sonunun ilk yarışı, Jerez-Angel Nieto Pisti'nde koşuldu.

Yarışı, Puccetti Kawasaki takımıyla Can Öncü 11. sırada, MV Agusta Reparto Corse takımıyla Bahattin Sofuoğlu ise 16. sırada tamamladı.

Yarışı, Ducati pilotu Nicolo Bulega birinci, Yamaha pilotu Stefano Manzi ikinci, bir başka Ducati pilotu Federico Caricasulo ise üçüncü sırada bitirdi.

Yarınki son yarış öncesinde pilotlar genel klasmanında ise Ducati pilotu Nicolo Bulega 478 puanla birinci, Yamaha pilotu Stefano Manzi 388 puanla ikinci, MV Agusta pilotu Marcel Schroetter ise 294 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun son yarışı, yarın TSİ 13.30'da İspanya'da başlayacak.