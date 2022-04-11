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Can Bartu, vefatının üçüncü yıl dönümünde anıldı

AA - Emre Doğan - Spor
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Can Bartu, vefatının üçüncü yıl dönümünde anıldı

Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu, ölümünün üçüncü yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu, ölümünün üçüncü yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Karacaahmet Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törene Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt ve Bartu'nun ailesi katıldı.

Anma töreni, merhum Can Bartu için okunan dualarla son buldu.

AA / Emre Doğan - Spor

Karacaahmet, Fenerbahçe, Can Bartu, Türk, Spor, Haberler

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