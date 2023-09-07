Çamlık Futbol Kulübü'nün genç yeteneği Taha Burak Tunaboylu Altınordu'ya transfer oldu

Denizli'de alt yapıya verdiği önem ve büyük kulüplere verdiği futbolcularla ön plana çıkana Çamlık Futbol Kulübünün genç yeteneği Taha Burak Tunaboylu, Altınordu'ya imza attı.

Çamlık Futbol Kulübü'nde yetişeni özel yeteneği, futbol becerisi, çabukluğu ile ön plana çıkan ve birçok kulübün talip olduğu ettiği 2008 doğumlu Taha Burak Tunaboylu, yetiştirdiği futbolcular ile dikkat çeken Altınordu'ya transfer oldu. Tunaboylu, geleceğin yıldız futbolcu adayları arasında gösteriliyordu.

"En kısa zamanda A takıma çıkacağına ve Genç Milli Takımlara seçileceğini düşünüyorum"

Transferi değerlendiren Çamlık FK Başkanı ve Antrenörü Şenol Ünlü sistemli, planlı çalışmanın meyvelerini topladıklarını belirterek "Çalışkanlığıyla ön plana çıkan ve birçok mevkide başarıyla görev yapabilen oyuncumuz Altınordu'ya transfer oldu. En kısa zamanda A takıma çıkacağına ve Genç Milli Takımlara seçileceğini düşünüyorum. Bu transferde Çok emeği geçen Kuşadası Küçükadaspor ve Ergün Adnan Öztürk hocama da çok teşekkür ediyorum. Burak'a Başarılar diliyorum. Aynı zamanda Altınordu'nun takibinde 3-4 oyuncum daha var. Sürekli kamplarına gidip antrenmanlara ve turnuvalara katılıyorlar. Yakın zamanda bu oyuncularında Altınordu'ya transferleri gerçekleşecektir diye düşünüyorum" dedi. - DENİZLİ